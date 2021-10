Valdis Zatlers: Kõik soovid, mida 30 aastat tagasi Läti iseseisvumisel soovisin, on täitunud!

Teenekas Läti poliitik on veendunud, et tema riik ja teised Balti riigid on 30 aasta jooksul eanamuse suuri asju teinud õieti. Ta ei arva, et meil oleks tasakaal Euroopa Liidu ja rahvuriikide vahel kuidagi rikutud. Zlaters peab Euroopa Liitu parimaks eeskujuks mitmepoolsest maailmakorrale, kuid ülejäänud maailm on sellest veel väga kaugel. See on tema arvates Balti riikdele väga kasulik, et me oleme osa selelst tugevast majanduslikust ja poliitilisest liidust. Läti president rõhutab, et tänu sügavale lõimumisele NATO ja Euroopa Liiduga oleme saanud täielikult sõltumatuks Vene turust ja julgeolekuruumist ning sõltume iseendast.