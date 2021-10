Valimisteenistus: valimiste infosüsteemi tööd tõkestas turvapiirang

Probleemi tekitas Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) poolt turvakaalutlustel seatud piirang, mis ei lubanud liiga palju päringuid teha ühe IP-aadressi pealt, et vältida võimalikke teenuse tõkestamise ründeid.

«Valimiste infosüsteemi pääsemisega oli umbes 40 minuti jooksul probleeme üle Eesti. RIA vaatas piirangud üle ning süsteemi kasutamises enam probleeme ei esine,» teatas riigi valimisteenistuse kommunikatsioonijuht Kristi Sobak.

Koitmäe: kui mõni valija siiski heitus ja jättis hääletamata, kutsume teda üles tagasi jaoskonda minema ja valimistel osalema

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe toonitas, et tõrkest hoolimata hääletamine jaoskondades ei katkenud ja kõik valijaid said oma otsuse teha.

«Märge hääletamise kohta elektroonilisse valijate nimekirja tehti kohe pärast tõrke kõrvaldamist. Kui mõni valija siiski heitus ja jättis hääletamata, kutsume teda üles tagasi jaoskonda minema ja valimistel osalema,» selgitas Koitmäe.

Probleemi lahendamiseni toimus jaoskondades hääletamine nn ümbrikusse – see tähendab, et valija paneb oma valikuga hääletamissedeli väiksemasse sisemisse ümbrikku ja see pannakse omakorda välimisse ümbrikku, millel on kirjas valija andmed.

Välimisi ümbrikke hoiustab valimisjaoskonna komisjon. Valimiste infosüsteemi töö taastudes kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast välimisele ümbrikule kantud andmed üle, tehakse süsteemi hääletamise kohta märge ning pannakse sisemine ümbrik hääletamiskasti.

Tõrked kõrvaldatud

Tallinna valimiskomisjoni esimehe, linnasekretär Priit Lello sõnul esines jaoskondades hääletamisel tehnilisi tõrkeid, kuid nüüdseks on need kõrvaldatud.

«Mul on hea meel, et Tallinna jaoskonnakomisjonid suutsid tagada valimistoimingute tegemise tõrgetest hoolimata. Korraldasime jaoskondade töö operatiivselt ümber, et tagada hääletamise võimalus. Tänan kõiki jaoskondi väga operatiivse tegutsemise eest ja valijaid mõistva suhtumise eest,» teatas Lello pressiesindaja vahendusel.

Lello toonitas: «Kui mõnel valijal siiski jäi oma hääl andmata, kutsun neid jaoskonda hääletama. Ühtlasi kutsun üles kõiki tallinlasi valimistel osalema. Täna ja homme on võimalik lüüa valimistel kaasa ning anda hääl oma kandidaadi poolt. Head inimesed – tehke oma hääl kuuldavaks.»

15. oktoobri õhtuks oli oma hääle andnud üle 304 000 inimese.