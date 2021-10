Kohalikel valimistel anti rekordarvul e-hääli

Laupäeval kella 20 seisuga on elektrooniliselt antud 275 576 häält, jaoskondades 149 824 häält. Kõige aktiivsemalt on valimas käinud Hiiu maakonna valijad – 44,7% neist on juba hääletanud. Tartu linna valijatest on oma hääle andnud 41,9% ja Tallinna valijatest 41,8%.

Lõplik e-häälte arv selgub homme hilisõhtul, sest pärast valimisjaoskondade sulgemist toimub topeltthääletamise kontroll. Tänavu esimest korda on võimalik oma e-häält muuta veel ka pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades. Kui valija on kasutanud mõlemat hääletamisliiki, jääb kehtima vaid valimisjaoskonnas pabersedeliga antud hääl.

Homme on valimispäev. 448 valimisjaoskonda üle Eesti on avatud kella 9 hommikul kuni kella 20 õhtul. Nendest valimistest alates on kasutusel elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri arvutis. See tähendab, et valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga ja saab oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia. Valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot kaardirakenduselt aadressil jsk.valimised.ee