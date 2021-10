Täna on hääletamine kulgenud ootuspäraselt. Osavõtt on aktiivsem, kui eelmistel valimistel. Praegu, kella 17.30-se seisuga on hääletanud 52,4 protsenti. Arvestades seda, et 2017. aasta osavõttu, mis oli 53,3 protsenti, siis annab see lootust, et sellel aastal tuleb osavõtt ikkagi kõrgem.