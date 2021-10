Kristen Michal: ultimaatumid oleksid praegu naiivsed

Ta lausus, et Reformierakond ei vastandunud oma valimiskampaanias teistele, ega pakkunud draamat, vaid tegi seda sihilikult sõbralikus võtmes. «See on võib-olla kampaaniate jälgijate jaoks natuke harjumatu, aga see on teadlik, et need valimised keskenduks just Tallinna linnaelu teemadele,» märkis Kristen Michal.