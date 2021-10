Kaja Kallas: meie valijad on meie taga

Tema sõnul on nad pidanud vastu võtma väga palju ebapopulaarseid otsuseid ja ta pidas seetõttu positiivseks, et valijad ikkagi mõistavad: raskel ajal tulebki teha raskeid otsuseid. «Ja tegelikult meie valijad on meie taga,» ütles Kallas.

«Koroonakriis on tervisekriis ja see ei tohiks olla poliitiline,» sõnas peaminister. Ta tõi näite, et kõneldes väliskolleegidega on nad märkinud opositsiooni toetavat suhtumist nii piiranguid kui ka vaktsineerimist puudutavates küsimustes.