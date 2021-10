Raimond Kaljulaid: sotsidelt Keskerakonnale mingit kambakat ei tule

«Tallinna linna ees on suured väljakutsed. Uus linnavalitsus peab kohe hakkama tegutsema. Koroonakriisi kiire süvenemine tähendab suuri raskusi paljudele Tallinna peredele ja ettevõtetele. Linn peab inimesi aitama. Keeruline saab olema järgmise aasta eelarve koostamine, arvestades hinnatõuse, ning samuti peab kiiresti edasi liikuma oluliste investeeringutega, nagu näiteks Tallinna haigla,» ütles Kaljulaid.

Selles olukorras ei pea sotsid võimalikuks minna kaasa poliitmängude ja intriigidega, mille eesmärk on valimiste võitja kõrvale jätmine.

«Nii tehti 2019. aastal ja see ei olnud õige. Seega saab Keskerakond võtma initsiatiivi ning liikuma edasi linnavalitsuse moodustamise suunas. See on kõigi tallinlaste huvides,» ütles Kaljulaid.