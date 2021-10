Erakonnad ootavad Tallinnas Keskerakonnalt kutset võimukõnelustele

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michali sõnul peaks koalitsiooni moodustama erakond, mis võitis valimised. «See on riigi tasandil nii ja peaks olema nii ka Tallinnas. Sotsid on sisuliselt välistanud koostöö EKREga, seega linnavalitsust ilma Keskerakonnata ei tule,» ütles Michal.

Eesti 200 linnapeakandidaat Marek Reinaasa sõnul otsustas erakonna juhatus täna hommikul, et nad välistavad koostöö Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) ja seda parteid Tallinnas võimule ei lase.

Ka EKRE Tallinna linnapeakandidaat Martin Helme leiab, et initsiatiivi koalitsiooni moodustamiseks peaks üles näitama Keskerakond.

«Juhul kui Keskerakond tuleb jutuga, et tuleb kaasata EKRE Tallinna juhtimisse, siis me kaalume seda. EKRE soov oleks, et abilinnapea kohad jaguneks erakondade vahel pooleks ja võimuliit tuleb moodustada võrdsetel alusel,» ütles Helme.