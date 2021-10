Mustamäe häältemagneti edu saladus: saapataldu tuleb rohkem kulutada

Kuus aastat Keskerakonna ridadesse kuulunud Laats tõi seekordsest edust rääkides esile, et talle antud 8466 häält on ennekõike nelja aasta töö vili. «Ja loomulikult natukene ka avanssi,» lausus ta. «Avanssi sellepärast, et edaspidine plaan, platvorm, mille Mustamäel välja töötasime ja inimestele tutvustasime, tõenäoliselt neile meeldis ja nad toetasid seda. Võib-olla sellest ka selline tulemus.»

Lauri Laats märkis oma juhtimisstiili iseloomustades, et ta juhib linnaosa mitmel tasandil. «Ühest küljest on see probleemne, sest vajab hästi palju jõudu ja aega, aga arvan, et kui korralikult linnaosas tööd teha, siis tulebki seda teha mikrotasandil. See tähendab, et igasse muresse tuleb süüvida, lahendus leida ja olla inimestega hästi aus,» rääkis mustamäelaste lemmik.