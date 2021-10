Martin Helme: tegelikult olime meie nende valimiste võitjad

Ta märkis, et nad olid ainus erakond, kes märkimisväärselt parandas oma tulemust võrreldes 2017. aastaga. Nende häälte arv kahekordistus, nende kohtade arv volikogudes aga peaaegu kolmekordistus. «Nelja aasta eest oli meie protsent 6,7, nüüd 13,2. Nelja aasta eest saime volikogudesse 87 oma inimest, seekord 242. Eelmisel korral saime 79 omavalitsuses sisse 39 volikogusse, seekord oleme oma inimestega esindatud 67 omavalitsuse volikogudes. Tähtis siinjuures, et mitte läbi valimisliitude, vaid oma erakonna fraktsiooniga,» lausus Helme.

Ta jätkas: «Neljas omavalitsuses olime esikoha võtjad. Teisele kohale saime 20-s kolmandaks 25-s. Kuigi nii Isamaa, Keskerakond kui Reformierakond võtsid esikohad 6 omavalitsuses, siis teiste ja kolmandate kohtade osas teeme silmad konkurentidele ette. Neil on üksikud tugevad kantsid, meile on riiki kattev vaip. See näitab meie erakonna laia kandepinda ja strateegilist sügavust. Sisuliselt näitab see, et meil on kõige pikem pink!»