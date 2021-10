Valitsus arutab uusi koroonapiiranguid

Nüüd on valitsusel ka need teemad arutusel.

«Alla 12-aastaste seas on suur nakatumine,» nentis Kersna möödunud nädalal Postimehele. Ta lisas siis ka, et valitsus ei taha saata terveid lapsi eneseisolatsiooni. «Me näeme andmetest, et kooli lähikontaktsetest 4,1 protsenti on haigestunud. See tähendab seda, et 95,9 protsenti lähikontaktsetest ei ole haigestunud,» selgitas ta.