Helme: reformikad, Keskerakond ja Isamaa on otsustanud meid kõikjal opositsiooni jätta

«Valimiste tolm hakkab settima ja pilt sellest, kus millised koalitsioonid tulevad, hakkab selguma. Oleme päris paljudes kohtades laua taga, aga viimase kahe päeva jooksul on selgeks saanud väga ühene muster: reformikad, Keskerakond ja Isamaa on kõikjal otsustanud, et kus vähegi võimalik, jäetakse meid opositsiooni,» kirjutas Helme sotsiaalmeedias. «Eks sotsid oleks ka, kui neil oleks kusagil esindatust.»

Helme sõnul tuleb see eriti hästi välja just Pärnus. «Seal me võitsime valimised, juba enne valimisi oli lepitud kokku, et kui valija mandaat võimaldab, siis jätkab vana koalitsioon,» selgitas Helme. «Sama asi kinnitati kõigi kolme poolt üle valimisööl ja järgmisel hommikul lepiti isegi kokku kohtade jaotus ning põhilised poliitikasuunad,» märkis ta.

EKRE juht: kokkuvõttes olime meie valimiste võitjad

Helme sõnul oli EKRE hoolimata Pärnu valimisvõidust nõus, et linnapea koht jääb valimisliidule ja volikogu esimehe koht Keskerakonnale. «Ilma ühegi nurinata või lisasoovita jalutasid nad aga Reformi juurde ja teevad nendega nüüd võimuliitu,» lausus Helme.

«No mis siin muud öelda, Kesk reetis hea ja usaldusväärse koostööpartneri valitsuses, nüüd siis Pärnus,» lisas Helme.

EKRE esimehe sõnul näitab see kõik hirmu. «Hirmu ja sõgedat viha meie tõusu vastu. Näitab, et konkurendid saavad suurepäraselt aru, et me olime kokkuvõttes valimiste võitjad ning nüüd teevad nad tiritammesid ja kükkhüppeid, et meile mitte võimaldada oma lubaduste elluviimist inimeste heaks,» kirjutas Helme ühismeedias.