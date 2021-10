Komisjon jättis kaebuse Tallinna valimiste korraldusele rahuldamata

Tallinna linna valimiskomisjoni esindaja rõhutas vastuses kaebajale, et valimisi korraldatakse seaduse ja riigi valimisteenistuse määratud juhiste alusel, mis muudavad viidatud kujul häälte võltsimise sisuliselt võimatuks – see eeldaks mahukaid rikkumisi, millel peaks olema palju osalisi. Selliseid asjaolusid pole aga kaebaja esile toonud ega selle kohta ühtegi tõendit esitanud.

Vabariigi valimiskomisjon leidis, et numbrid esitatud fotodel ei tundu esmapilgul identsed ning käekirja sarnasuse üle vaid numbrite alusel on raske järeldusi teha. Täpsema tulemuse annaks käekirjaekspertiis, mille tellimine ei mahu komisjonile antud kaebuse lahendamise aja piiridesse.

Valimiskomisjon märkis ka, et valijat juhendatakse sedelit täitma üheselt mõistetavalt ja selleks on abivahendina valimisjaoskondades plakatid, kus on kirjas soovitatav numbrite kuju, et ühtlustada sedelile numbrite kirjutamist.