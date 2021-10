VASTULAUSE ⟩ Riigi valimisteenistus: kõik e-hääletamise logid ja e-hääled on alles ja turvaliselt hoiustatud

Kommenteerib riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe:

Hääletamise salajasus on üks Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud valimiste üldpõhimõtetest. See tähendab, et iga valija peab saama hääletada nii, et keegi ei saaks tema tahte vastaselt teada seda, kuidas ta hääletas ja kas ta hääletas. Just seetõttu ei ole ei pabersedelil ega ka elektroonilisel häälel küljes valija isikuandmeid ja mõlemat tüüpi hääled hävitatakse pärast valimiskaebuste lahendamist.

Vt ka põhiseaduse XIV. peatükk, § 156: https://www.riigiteataja.ee/akt/127042011002?leiaKehtiv

Rõhutane veel kord, et teise inimese identiteedi vargus ja valimispettus on kuriteod, mille eest on seadusega ette nähtud karistus. Kõigil, kes sellist kuritarvitust kahtlustavad, tuleb pöörduda viivitamatult politseisse. Riigi valimisteenistus teeb politsei uurijatega koostööd ja annab üle kogu info, mida uurimiseks küsitakse, sealhulgas vastavalt politsei päringule konkreetsed e-hääletamise logid sellest, kust ja millal hääled laekunud on. Kõik e-hääletamise logid ning ka e-hääled ise on praegu alles ja turvaliselt hoiustatud.

Siiani pole väited, et hooldekodudes toimub patsientide ID-kaartide kuritarvitamine, tõestust leidnud.