Kaks valimiskaebust jäeti rahuldamata

Ühe kaebaja hinnangul võis hääletamistulemust mõjutada asjaolu, et tal ei lubatud kehtetu isikut tõendava dokumendi alusel hääletada. Dokumendi kehtivuse tähtaja ületamine ei muutnud tema hinnangul võimatuks tema isiku tuvastamist, sest muus osas vastas dokument kõigile seaduses toodud nõuetele. Kaebaja leidis, et sellega rikuti tema õigusi.

Vabariigi Valimiskomisjon viitas kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele, mille kohaselt peab valija dokument olema kehtiv: «Saue valla jaoskonnakomisjon nr 1 järgis oma töös riigi valimisteenistuse kirjalikke juhendeid, millega tagatakse valimiste ühetaolisus. Samuti ei ole jaoskonnakomisjonil võimalik hinnata, kas esitatud kehtetu dokument on igal konkreetsel juhul isiku tuvastamiseks piisav või mitte,» põhjendas komisjon kaebuse rahuldamata jätmist. Valimiskomisjon märkis veel, et rahvusvaheline praktika valija tuvastamisel on erinev ja Eesti praktikat saab muuta vaid seadusandja.