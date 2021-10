Eelmise valitsusliidu – Keskerakonna, EKRE ja Isamaa – otsusega mäekõrguselt suurima nn katuseraha ehk 171 000 eurot saanud MTÜ-le Elu Marss antakse see summa tingimusel, et raha ei lähe tegevusteks, mille otsene või kaudne eesmärk on abortide keelustamine. Vastasel juhul tuleb raha riigile tagasi maksta.