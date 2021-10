Reformierakond jätkab Rae vallas üksi valitsemist

«Kohtusime kõigi volikogusse valitud nimekirjade esindajatega ning leidsime, et kõige efektiivsemad oleme me üksi, sest meil on kõige parem programm valla arendamiseks ja meeskonnas värskete ideedega tulijaid, kellel on ka ambitsiooni tegusid teha,» sõnas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees ning Reformierakonna Rae piirkondliku organisatsiooni esimees Mart Võrklaev.

«Vallavalitsust aitab uuele tasemele viia just koostöö uute ja vanade tegijate vahel, kellest viimastel on kuhjaga kogemusi ja teadmisi. Rae vald on Eesti kiireimini kasvav omavalitsus, kus olme pidevalt valmis katsetama uusi tulevikulahendusi, et pakkuda oma elanikele väga head teenust ja luua parimat koduvalda,» märkis Võrklaev.

Tema sõnul on uus vallavalitsus avatud kõigi volikogu liikmete poolt tulevate Rae valla elu edasi viivate ettepanekute aruteluks ja konstruktiivseks koostööks.

Reformierakonna vallavanema kandidaadiks on end valla võimeka juhina tõestanud Madis Sarik, abivallavanema kandidaatideks esitatakse Tanel Tammela, Bärbel Salumäe ja Anna Õuekallas.

Madis Sariku sõnul on valla elu planeerimisel kõige olulisem pikk ja tulevikku suunatud vaade, sest täna Eesti kõige kiiremini kasvava valla tiitlit kandva omavalitsuse mured arenevad vastavalt selle rahvastiku kasvutempole. «Rae vald on justkui klassi tublim laps, kes kasvab küll teistest kiiremini, kuid peab tegelema probleemidega, mida teistel veel pole. Meie valla suurimaks õnnistuseks on noored pered, kes vajavad lasteaiakohti, kuid peame arvestama peagi tekkiva demograafilise auguga ning seetõttu kasutame täna valla raha betooni valamise asemel hoopis moodullasteaia võimalusi. Järgmises haridus-etapis toob valda olulise leevenduse Rae riigigümnaasium Jüris, mida ootavad pikisilmi just Rae valla vanemad asukad.»