Rohelised asuvad uusi juhte valima

«Rohelist ilmavaadet on vaja ka Eestis. Meie aeg tuleb siis, kui ta tuleb, ja me näeme selle nimel vaeva, et see tuleks varem,» sõnas Izmailova, viidates nii metsaprobleemidele, turbarabadele kui ka puhta joogivee probleemidele Eestis. «Nende probleemidega ei tegele ju mitte ükski teine erakond,» selgitas Izmailova.

Suurim konkurent iseendale

«Ma arvan, et kõige suurem konkurent rohelistele on Eestimaa Roheliste erakond ise,» nentis Kurve ja viitas eelkõige rakendamata potentsiaalile. «Me ei pea niivõrd keskenduma teistele erakondadele, vaid fookus peab olema meil endal: et oleme ise paremini organiseeritud, ise rohkem motiveeritud ja et meie agenda ei jääks inimestele kaugeks ja et me suudame selle inimestele lähedale tuua. Need on sammud, millega peame eelkõige tegelema hakkama,» selgitas ta.

Ka tõi ta näiteks, et erinevalt parlamendierakondadest ja erakonnast Eesti 200 puudub rohelistel riigieelarveline toetus ning tuleb olla oluliselt nutikam, et erakonna sõnumid inimesteni jõuaksid.

«Kõige positiivsem asi praegu rohelistel on see, et viimase aasta jooksul oleme saanud oma maailmavaate oluliselt kindlamaks ja selgemaks, meiega on liitunud palju inimesi erinevatelt eluvaldkondadelt, kes aktiivselt panustavad ja tahavad panustada ja meie kommunikatsioon ja töö on läinud palju-palju paremaks,» selgitas Kurve ja tõi motiveeriva näitena sellegi, et rohelised said oma nimekirjaga Antsla vallavolikokku.

«Antsla puhul oli see spetsiifika selles mõttes huvitav, et siin ei ole ju reitinguid, natuke kobad pimeduses ega oska üldse arvata, mis see tulemus tulla võiks,» nentis Kurve, kes lisaks sellele, et tema vanavanemad on Antsla kandist pärit, kolis aasta tagasi ise sinna ning juhib kohalikku kultuuri- ja spordikeskust ja on prantsuse keele ja kultuuri õpetaja Antsla gümnaasiumis.

«Olen suht-koht oma unistuste kohas: ülimalt looduskaunis kohas ja üldse kuhugi mujale ei kipu, ehkki on elatud siin-seal nii Eestis kui ka laiemas maailmas,» arutles Kurve.

Roheliste edu Antslas kommenteerides tõi ta välja aktiivsuse nii tänavakampaanias kui ka sotsiaalmeedias. «Arvan, et me nii oma programmi, suhtlusstiili kui ka oma pildis olemisega suutsime päris hästi eristuda ja võtsime sellest kohast suhteliselt maksimumi,» lisas ta.

Rohelised asuvad uut juhatust ja volikogu valima 20. novembril. Tuleva aasta alguses plaanivad juhivahetust ka sotsiaaldemokraadid.