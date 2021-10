Valimiskomisjon jättis rahuldamata kaebuse Narva valimisjaoskondade tööle

Valimisteenistus teatas, et kaebaja kandideeris ka ise Narva linnavolikokku. «Oma kaebuses viitab ta Narva linna valimisjaoskondades nr 4 ja 5 käinud vaatlejate ütlustele. Jaoskonnas number 4 käinud vaatleja väidete kohaselt venis häälte kokku lugemise alustamine, sest hääletajate ja sedelite arv ei klappinud. Samuti ei pidanud vaatleja kohaseks, et kandidaadi nr 130 hääli loeb kokku samas nimekirjas kandideeriva isiku abikaasa.»

Narva linna valimiskomisjon märkis, et tegu on sisuliselt anonüümse kaebusega, sest kaebaja tugineb tuvastamata allikatele. Komisjoni selgitusel on loomulik ja vajalik, et kui hääletamistulemuste kindlakstegemise toimingutel tuvastatakse ebakõla, tuleb neid toiminguid korrata seni, kuni viga on leitud ja parandatud. Vaatlejate segadus ei ole valimiskomisjoni teatel kaebuseks kohane alus.