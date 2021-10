Tanel Kiik: olukord on prognoosidest halvenenud kaks korda kiiremini

Istungil teevad ettekande arutelu algatanud riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Eesti perearstide seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi.

Kui Isamaa esindaja Urmas Reinsalu heitis neljapäeval parlamendi kõnetoolis valitsusele ette, et 30. septembri väljaütlemistes ei näinud võimulolijad ette kriisi sügavust, siis Kiik selgitas, et olukord on tõesti kiiresti halvenenud.

«Haiglaravi olukord on halvenenud kaks korda kiiremini kui prognoosid ette nägid,» ütles Kiik, tuues näiteks, et kui oktoobri keskpaigaks prognoositi haiglaravil olevate patsientide arvuks 200-300, siis reaalselt oli neid 500.

Kiige sõnul on näha, et ainus võimalus koroonakriisi lahendamiseks on laiaulatuslik vaktsineerimine. «Haiglate tööd teeb raskemaks see, et tuleb korraga tegeleda nii haiglaväliste kui ka haiglasiseste nakkuskolletega, mis näitab, kui nakkuvad on viiruse uued tüved,» ütles Kiik.

Tema sõnul on ülimalt oluline riigi kehtestatud reeglitest kinnipidamine ja kui on nakatumine, tuleb jääda koju. «See kehtib kõigi kohta, nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimeste kohta,» rõhutas Kiik.

Tema sõnul tuleb ära jätta ka kõik ühistegevused, mida on võimalik ära jätta. «Loomulikult ei taha ma öelda, et perekonnas ei tohi õhtul söögilaua ääres kokku saada, kuid kui on vaja otsustada, kas kutsuda veel viis perekonda, siis sellest tuleks hoiduda,» märkis Kiik.

Ta rõhutas ka tervishoiutöötajate tunnustamise vajadust. «Igasugused rünnakud meedikute vastu on lubamatud. Sellist asja riigis ei tohi olla ja eriti hull on, et seda on lubanud endale ka mõned poliitikud,» ütles Kiik.

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi märkis neljapäeval parlamendi kõnetoolis, et viiruse olukord muutub sedavõrd kiiresti, et pole mõtet urgitseda kellegi minevikus öeldus ja ette heita, et ei suudeta edaspidist ette prognoosida.

Vallikivi sõnul on ta veidi segaduses, miks ta on parlamendi ette kutsutud, kuid siiski jagab ta meelsasti infot selle kohta, mis praegu meditsiinis toimub.

Otse Postimehest saates oli Le Vallikivi. FOTO: Andres Haabu

Vallikivi rõhutas, et see on kogu ühiskonna kriis. «Ma loodan, et Eestist ei saa üks suur tervisetehas, kus me likvideerime pidevalt neid probleeme, mida me oleks saanud ennetada,» ütles Vallikivi.

Ta rõhutas, et koroonakriisi märksõna on see, et elatakse väga muutuvas inforuumis ehk pole mõtet esile tõsta seda, mida keegi ütles paar nädalat tagasi võrdluses sellega, mis olukord on praegu Ta tõi näiteks, et ka meedikud olid šokeeritud, kui kahe doosiga artid hakkasid uuesti haigestuma, õnneks küll kergelt.

«Me saame teha kahjukontrolli. Möödunud nädalal õnnestus saavutada haigekassa ja sotsiaalministeeriumiga kokkuleppe, et tuleb ikkagi vaktsineerimiskampaania. Me peame kõik vaktsineerima, ka kõik perearstid, ja see töötab väga hästi, keegi pole vaktsiini tagasi saatnud,» rääkis Vallikivi.

Tema sõnul on tunda, et vaktsineerimise osas on ka süstivastaste mõtteviis muutunud. «Keegi enam ei pahanda,» kirjeldas Vallikivi perearstide suhtlust patsientidega.