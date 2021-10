EKRE-le ei meeldi lätlaste vaba võimalus Eestisse tulla

«Olukorras, kus meie kõrval on riik, Läti, kus olukord on eriti hull ja on olnud selline juba pikemat aega, kus sealne ühiskond on lukku pandud, siis ei kontrolli me ka Eesti ja Läti piiri. Läti inimesed ei saa käia omal maal vabalt ringi, küll aga saavad nad tulla Eestisse vabalt ringi käima, poodidesse, restoranidesse, ükskõik kuhu,» oli Põlluaas kriitiline.

«Seda, mis tagajärg sellel on, näitab ju selgelt see, et nakatumine Lõuna-Eestis on oluliselt suurem kui mujal. See on selge tagajärg sellele mitte midagi tegemisele. Ja eriti olukorras, kus me täna oleme, kus juba liigub ringi uus mutatsioon, delta+, nagu teda on nimetatud, mis on veelgi nakkavam kui senine deltatüvi, peaksime eriti kontrollima kõiki neid inimesi, kes siia sisse tulevad,» lisas Põlluaas.