Reformierakond, Isamaa ja SDE sõlmisid Tartu koalitsioonileppe

Tartu linnapea, Reformierakonna Tartu piirkonna juhi Urmas Klaasi sõnul on leppe prioriteetideks Tartu linna ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine, et Tartu oleks atraktiivne linn, kuhu luua uusi töö- ja elukohti, teatas linnavalitsuse pressiesindaja.

Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles, et Isamaa jaoks on oluline, et koalitsioonipartnerid on valmis üheskoos tõstma Tartu tähendust Eesti keskusena. «Peame tähtsaks viia kõik lasteaiad ja põhikoolid üle eesti keelsele õppele,» ütles ta.