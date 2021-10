Jüri Ratas on pahane nii Kallase kui Kõlvarti peale

«Küsimus on palju tõsisem ja laiem. Mis on see juhtimisahel? Kui hästi me seda kriisi juhime? Minu arvates saab see kriisi juhtimine olla igapäevane ja toimida ainult Stenbocki majast, valitsuse laua tagant,» ütles keskerakondlasest riigikogu esimees. «Just sealt tuleb välja öelda selgeid, konkreetseid sõnumeid,» lisas ta.