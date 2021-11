Kristina Kallas: töövõimetu kultuuriminister tõstis esile kogu valitsuse saamatuse

«Töövõimetu kultuuriminister ütles selgelt välja, et valitsus ei ole selles kriisis otsustusvõimeline, et koalitsioon ei toimi, et juhtimist ei ole, et mitte milleski ei suudeta kokku leppida ja selle tulemusena ka mitte midagi suurt ei otsustata,» kirjutas Eesti 200 esimees.

Ta lisas, et juba teist korda selle aasta jooksul on valitsus otsustamatuse ja tagantjärele reageerimisega põhjustanud pandeemia enneolematu leviku. «Peaminister, tulge nüüd koju, meil on lisaks tervishoiukriisile ka valitsuskriis. Kriisi ei saa juhtida Glasgows hertsoginnaga klaase kokku lüües, seiske oma inimeste ees ja vestelge nendega,» leiab Kallas.

Ta pakkus välja, et peaminister lepiks omavalitsustega kokku, milliseid piiranguid ja kus on vaja rakendada, milliseid toetusi ja tegevusi on omavalitsustel vaja vaktsineerituse tõstmiseks.