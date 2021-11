Martin Helme: Ott lahkus, sest Keskerakond ei toetanud teda

«Vale Keskerakonna minister astus tagasi! Tanel Kiik veab meid kriisist kriisi, aga ameti paneb maha see minister, kes kõige paremini ilmestab, kui totaalselt läbikukkunud on tänane koroonapoliitika,» märkis Helme oma sotsiaalmeedia postituses. Helme põhjendas Kiige sobimatust tervise- ja tööministri ametisse koroonatestimise kehva poliitikaga ning sellega, et nüüd ka lapsi testitatakse.

«Anneli Oti lahkumine valitsusest toimus ilmselt selle tõttu, et oma erakond ei andnud talle tuge. Kaja Kallas ei varjagi oma rahulolu võetud skalbi üle. Nüüd on tee avatud väga ebameeldivatele arengutele,» märkis Helme.

«Siit edasi saab hakata kehtestama eriolukorda. Seda on aga vaja, et teha piiranguid ilma, et riik maksaks suletavatele ettevõtetele kompensatsiooni,» rõhutas EKRE esimees ja lisas, et selline oli seisukoht siis, kui EKRE oli valitsuses. «Ott tegi selge viite kultuurivaldkonna toetamisele, ma loen siit välja, et ta ei olnud nõus lockdown'iga, või vähemalt ei olnud ta sellega nõus ilma hüvitusteta. Pole inimest – pole probleemi,» lõpetas Helme stalinliku loosungiga.