Lahkuv kultuuriminister Anneli Otil (KE) on peamiseks süüdlaseks tembeldanud koalitsioonipartneri Reformierakonna, ühtlasi on ta süüdistanud peaminister Kaja Kallast valetamises. Kallas peab Oti käitumist küsitavaks, kuna on teda «kaitsnud alates augustist, kui probleemid tekkisid».