1989. aasta septembri alguses leiti Pärnus Raekülas Riia maantee äärsest metsast puuokstega kaetud tundmatu noormehe laip. Üsna pea selgus, et see oli Rein Oruste esimene ohver, Reinu sõber Margus, kelle ta kaks nädalat varem oli metsa meelitanud ning surnuks peksnud. Tunnistajad rääkisid, et Oruste oli Margust pidanud pealekaebajaks. Nimelt oli Oruste röövinud Marguse nähes ühelt mehelt pudeli viina, jalast botased, seljast kilejope ja teksapüksid. 24. augusti hommikul sai Oruste teada, et sõber Margus oli mingil põhjusel öö miilitsas veetnud. Oruste kahtlustas, et Margus on ta reetnud ning «poiste peale kaebamas» käinud, seega tuli midagi ette võtta. Oruste rääkis, et tahtis sõbra Riia rongile panna ning linnast ära saata.