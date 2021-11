VIDEO ⟩ Kaja Kallas: kui meil oleks Eestis sundvaktsineerimine, siis meil oleks 100% inimestest vaktsineeritud

«Need riigid, kus on olnud väga tugevad sulgemised, inimesed on istunud kodus, siis nende immuunsus on alanenud, sest nende immuunsus on nõrgem,» rääkis Kallas. «Tuletan meelde, et meil on olnud suhteliselt vaba elu,» lisas peaminister.

Peaministrilt küsiti, et kas digitõendit küsitakse ka tänaval. Kallas vastas, et tänaval käies mitte keegi ei küsi digitõendit. «Meil on need kohustuslikud meelelahutuskohtades – apteekides ja poodides, tänaval, seda ei küsita,» toonitas Kallas. «Dokumentide kontroll on oluline, sest oli palju juhte, kus esitati teiste tõendeid või võltsiti neid. See on karistatav, siis politsei tõesti pidi neid dokumente kontrollima,» rääkis Kallas.

«Kui meil oleks Eestis sundvaktsineerimine, siis meil oleks juba 100% inimestest vaktsineeritud,» lisas Kallas.

Peaministrile lubas Iisraeli peaminister saata tõhustusdooside uuringuid. «Digiregistratuuris on kolmandate dooside registreerimine avatud,» lisas Kallas.

«Valitsuse korraldusega on toitlustusasutustel kohustus Covid-19 digitõendeid kontrollida,» lausus Kallas ja lisas, et see ei ole soovitus. «Lähtume tervest mõistusest. Ei ole olukord ideaalne,» märkis Kallas.

Kallas lisas, et Eesti tervishoiusüsteem on solidaarne. Noored peavad oma maksudest üleval nende teenuseid, kes haiglaravi või teenuseid vajavad tihedamini.

Kuidas reisilt PCR-test tõestab, et ei ole haigestunud aga riigi sees nii ei ole? «Kui me vaatame haiglaid, siis haiglates on suur osa vaktsineerimata. Kui see vaktsineerimata inimene PCR-testiga läheb seltskonda, kus ta võib viiruse saada, ta võib jääda väga raskelt haigeks. Seega on meil tehtud piirangud just nende kaitseks tehtud. Me kaitseme ka tegelikult nende inimeste tervist,» vastas Kallas.

Valitsus on otsustanud hoida koole kontaktõppel. Miks? Peaministri sõnul on kõik uuringud näidanud, et distantsõpe mõjutab halvasti laste haridust ning nende vaimset tervist. «Suur aitäh kõikidele, kes neid kiirteste koolides on teinud. Me oleme seal kätte ka saanud varajased positiivseid ning loodetavasti ära hoidnud koroonakoldeid,» rääkis peaminister.

Kui plaanite piirata meelelahutuskohtasid, siis aastavahetus on kõige raskem. «Ma väga mõistan teie muret. Ma väga loodan, et me täiendavaid piiranguid tegema ei pea. Praegu, kus on meil on 70% täiskasvanutest vaktsineeritud, siis nad jõuavad aastavahetuseks täielikult ära vaktsineeritud, siis nad saavad vaktsineerituna aastavahetuse pidustustest osa ka võtta,» vastas Kallas.

Terviseameti sõnul teeb Saku Suurhalli suure pidustuse korraldaja nendega koostööd. «Aga igal inimesel on endal võimalus analüüsida, kas tasub suurtel üritustel osaleda. Eriti, kuna seal osalevad väikesed lapsed. Me järgmisel nädalal arutame, kas piirata suurüritusi. Kui seal aga terviseameti valvsa pilgu all ohutusmeetmeid järgitakse, siis see saab ka toimida,» selgitas Kallas.

«Me ei hakka vaktsineerimata inimesi vangistama, nad lihtsalt praegu ei pääse digitõendita osadesse kohtadesse,» rõhutas Kallas.

SAPTKi korraldatud meeleavalduse kohta ütles Kallas, et väga suur murekoht oli selles, et inimesi toodi kohale bussiga ning suur osa vaktsineerimata inimesi olid ühes kitsas kohas. «Ka EKRE hakkas oma üritust häbenema, mida nad oma uudisvoos promosid. Ega see frustratsioon kuhugi ei kao, pinged ühiskonnas on olemas ja on hea, kui inimesed saavad oma meelt väljendada. See on minu arvates oluline. Kui me seda piiraks ja jõuga alla suruks, siis tekiksid konfliktid,» lausus Kallas.

Miks ei ole meil veel vaktsiinikahjustuste fondi? «Tõsiseid kõrvaltoimeid ei ole 190. Tegelikult ka praegu on kõigil, kellel on rasked kõrvalmõjud tootjalt nõuda raha sisse,» vastas Kallas. «Kui te saate Covidi, seda raskelt põete ja surete, siis ei ole kompensatsiooni meetmeid,» rääkis peaminister.

«Ärge uskuge, et EKRE kontrollib kütuse hinda,» lausus Kallas. «Eesti ei ole maailmas väike saar - kütuse- ja elektrihinnad on tõusnud igal pool.»

Miks peaminister käis rohekokkuleppe konverentsil? «Ka kliimateemad on väga olulised. Ma kogusin väga palju olulist informatsiooni, mida saab ka Covid-19 kriisis kasutada. Ka roheteemaga me peame tegelema, see ei ole moe-asi, vaid kliimamuutus on tegelikult ohustab Eestit. Kuhu kliimapõgenikud tahavad tulla? Ikka Põhjamaade poole,» rääkis Kallas.