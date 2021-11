Indrek Saar: me alles hakkame Tallinnas ametikohti jaotama

Indrek Saar rääkis, et kuna mandaat koalitsioonilepe sõlmida saadi eile õhtul, siis arutelud kohtade täitmisest konkreetsete inimestega alles algavad. Sotsiaaldemokraatidel on loodavas linnavalitsuses kolm abilinnapea kohta - linnaplaneerimise, kultuuri ja ettevõtluse abilinnapea kohad. Eraldi kultuurivaldkonna abilinnapea koht tähendab, et uues linnavalitsuse on kultuur ja haridus jagatud erinevate abilinnapeade vahel. Indrek Saar ütles, et ümberjagamisi on teisigi - kui enne oli linnavara eraldi abilinnapea haldusalas, siis nüüd on see liidetud transpordivaldkonnaga ja eraldi on ka linnaplaneerimise valdkond. «Just selle valdkonna ümberkujundamine on meie selge prioriteet», sõnas Saar.