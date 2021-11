Rapla uus võimuliit lubab valda ehitada veekeskuse

«Oluline on viia ellu plaan rajada koostöös erasektoriga Raplasse vee- ja saunakeskus, et tagada lastele ujumise algõpe, elanikele lõõgastumisvõimalused ja vanemaealistele tervise taastamiseks sobivad tingimused. Töötame koos selle nimel, et parandada meditsiini- ja teiste teenuste kättesaadavust,» rääkis Kokk.

Reformierakonna esindaja Kalle Toometi sõnul on suur rõhk sportimisvõimaluste parandamisel ja kavas on leida võimalus Raplasse koerte jalutus- ja harjutusväljaku rajamiseks. Sidusa Rapla esindaja Margus Jaanson lisas, et nad ootavad vallakodanikelt suuremat pühendumist vallaelu korraldamisse ja arendamisse, et taastuks usaldus kohaliku võimu ja kodanike vahel.