Isamaa vaktsiinikahjude eelnõu ilmselt parlamendi toetust ei saa

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid rääkis, et minister Tanel Kiik juba tegeleb sellega. «Eks Isamaa tuleb ju Keskerakonna tuules. Nad ju loevad ka uudiseid ja nägid, et meie minister juba tegeleb asjaga ja mõtlesid, et annavad esimesena sellise eelnõu üle,» sõnas Karilaid. Ta lisas, et Tanel Kiik peaks peatselt oma lahendust valitsuses tutvustama ja tuleb seejärel ettepanekuga riigikogu ette.

Ka Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev kinnitas, et valitsuskoalitsioonis on sel teemal kokku lepitud ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik tegeleb eelnõu väljatöötamisega. Tema sõnul läheb vaktsiinikahjudega tegelemine patsiendikindlustuse temaatika juurde. Võrklaev avaldas arvamust, et Kiik võib selle teema tuua valitsuskabinetti juba homme. «Võimuliidul on täna olemas selge plaan, seda on mitu korda arutatud ja lahendus tuleb,» lisas ta. Võrklaev rääkis, et pole küll kursis, mis on Isamaa eelnõu täpne sisu, aga võimuliidus töötatakse intensiivselt selles suunas, et asi saaks lahendatud. «Ma ei näe mingit mõtet hakata paralleelselt menetlema muud eelnõud,» lausus ta.