Välisministeerium: Venemaa tahab piirilepinguga edasi liikuda

«Arutelu oli asjalik ja töine. Sellest jäi mulje, et poliitiline tahe ja valmisolek piirilepingute ratifitseerimise protsessiga edasi liikuda on Vene poolel olemas,» ütles kolmapäeval peetud poliitilistel konsultatsioonidel Eesti delegatsiooni juhtinud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Rein Tammsaar rahvusringhäälingule.

Venemaa välisministeerium andis ka aprillis pärast välisministrite Eva-Maria Liimetsa ja Sergei Lavrovi telefonivestlust mõista, et kahe riigi vahel sõlmitud piirilepingu ratifitseerimiseks tuleb Eestil loobuda lepingu ratifitseerimisel viitamisest Tartu rahulepingule.

«Venemaa ja Eesti piirilepingute küsimuses kinnitati üle Venemaa positsioon, et nende ratifitseerimiseks meie riigis on kohustuslik eeltingimus 2014. aastal piirilepingute allkirjastamisel saavutatud kokkuleppe täitmine Tallinna poolt. Jutt on ametliku Tallinna ühemõttelisest loobumisest territoriaalsete pretensioonide esitamisest Venemaale ja igasugustest poliitilistest «täiendustest»,» öeldi Vene välisministeeriumi teadaandes, mis avaldati pärast kahe riigi välisministrite telefonivestlust.