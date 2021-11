Viie riigi siseministrid allkirjastasid ühisavalduse rahvusvahelistele abiorganisatsioonidele

Samuti paluvad ministrid organisatsioonidel lähtuda oma tegevuses ainult ametlikust informatsioonist.

«Valgevene on täna kasutamas relvana Euroopa Liidu vastu inimesi kolmandatest riikidest, keda sunnitakse jõuga ületama Euroopa Liidu piiri. Tänane kriis on julm ja ebainimlik ning seetõttu vajame ka rahvusvaheliste abiorganisatsioonide toetust, et keerulist olukorda Euroopa Liidu välispiiril lahendada,» ütles siseminister Kristian Jaani.

Oma kirjas rõhutavad ministrid, et olukorra on kunstlikult loonud Valgevene režiim, et avaldada Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele poliitilist survet. Valgevene võimud on viimastel kuudel meelitanud kolmandate riikide kodanikke Valgevenesse, väljastanud neile turistiviisad, toonud neid Euroopa Liidu ja Valgevene piirile ning sundinud ebaseaduslikult Läti, Leedu ja Poola piiri ületama.

Arvestades lähenevat talve paluvad siseministrid, et abiorganisatsioonid suhtleksid Valgevene võimude ja teiste vajalike osapooltega, et abistada neid inimesi, kes on Valgevene võimude poolt organiseeritud kriisis pandud täna ebainimlikesse tingimustesse. Ka Läti, Leedu ja Poola võimud jätkavad inimestele võimalusel humanitaar- ja meditsiinilise abi pakkumist.

«Mulle ja mu kolleegidele on käesoleva kriisi lahendamisel oluline, et võimalikult palju lähtutaks ametlikust informatsioonist, et inimestele nii lähteriikides kui ka Valgevenes jõuaks kohale objektiivne ja korrektne teave, mitte Lukašenka režiimi levitatav desinformatsioon,» rõhutas siseminister Jaani.