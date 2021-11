Toriseja Brüsselist ehk Ansip külvas tuliste sõnadega oravate sekka pinget

Erakonnakaaslased pakuvad, et Andrus Ansipil on Brüsselis lihtsalt igav ja seepärast pillub ta teravusi peaminister Kaja Kallase pihta. 2019. aasta Reformierakonna Euroopa Parlamendi valimispeol suutis Ansip Kallasega veel mõistlikult suhelda. FOTO: Remo Tõnismäe

Europarlamendi liige Ansip ei varja, et ta erakonnakaaslase ja erakonna esimehe Kaja Kallase valitsuse tööga rahul ei ole. Eriti tuliseid kriitikanooli tulistas ta intervjuus Delfile, kus viitas peaministrile kui isekale mõisapreilile. Selliseid sõnu seletada püüdes ei otsiks Postimehega suhelnud poliitikud nõrka lüli mitte valitsuskabinetist, vaid eelkõige Brüsselist – nad pakuvad, et Ansipil on lihtsalt igav.