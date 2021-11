Ministriametist lahkuv Mölder võib veel otsustada riigimetsa raiemahu

Need arutelud seisavad kolmapäeval ees. Mul on veel ministri volitused ja kas otsuse langetan mina või langetab uus minister, sellest veel räägime. Mul on allkirjastamiseks olemas dokumente, millega saaksin kehtestada järgmiste aastate RMK raiemahu. Maht on tulnud olulisel määral alla sellest, mida RMK keskkonnaagentuurile pakkus. Samas on kokkuleppe tulemus kahe ministri koostöö tulemus. Annan Erkile võimaluse sõna sekka öelda, sest tema jääb selle otsuse eest vastutama.