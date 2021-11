Kallas: Covid-tõendi küsimine jätkub kevadeni

Mis puudutab reeglit, et meelelahutusasutused peavad uksed sulgema hiljemalt kell 23, märkis Kallas, et valitsus ei ole kindlasti vana-aastaõhtut ära unustanud. «Sellepärast ongi paika pandud, et valitsus vaatab seda piirangut üle iga kahe nädala tagant,» ütles Kallas.

Tema sõnul on valitsus muuhulgas paika pannud reegli, et Covid-i tõendit tuleb küsida vähemalt 10. jaanuarini. «Ja täna me taas arutame seda ning pigem me pikendame seda meedet veelgi vähemalt märtsini,» ütles Kallas.