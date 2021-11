FOTOD ⟩ Endine ja uus minister kohtusid keskkonnaministeeriumis

«Uus ja vana... Tõnis Mölder andis täna sümboolselt ministeeriumi üle oma mantlipärijale. Tere tulemast, Erki Savisaar! Üleantud puud tuleb südamega hoida, just nagu kogu keskkonda,» postitas keskkonnaministeerium ühismeedias.

Ametist lahkuv keskkonnaminister ütles Postimehe otsesaates, et poliitika on tema jaoks kirg ja kindlasti jätkab ta poliitilist tegevust, aga praegu on hinge- ja pereelu kaitseks vaja hoog maha võtta.