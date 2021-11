Psühholoog Lauri Pihkva: sõltuvusravi edu määrab inimese enda tahe

Tellijale

«Sõltuvus on üldiselt märk sellest, et inimesel on elus mingi puudujääk, mida ta sõltuvuskäitumisega kompenseerib,» sõnas Pihkva.

Näiteks võibki inimesele aeg-ajalt meeldida lihtsalt mõnd mängu mängida, ka hasartmängu. Ent kui mingi asja tegemine, kasutamine või tarvitamine muutub ülemääraseks, kuni sinnani, et sellega jätkatakse kahjulikest tagajärgedest hoolimata, on see sõltuvus. Teisisõnu pole see enam inimese päris vaba valik, vaid sundlus.