Hiljuti vallandatud haridus- ja noorteameti (Harno) peadirektori kohusetäitja Mart Laidmetsaga oli haridusministeeriumi teatel mitmeid murekohti ja just ebakompetentsus talle saatuslikuks saigi. Laidmetsa hinnangul need argumendid ei päde, mistõttu plaanib ta vallandamise juba see nädal vaidlustada.