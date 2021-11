«Keskerakond võitis need valimised üle Eesti. Me oleme täna ca ühes kolmandikus omavalitsustes koalitsioonis, meil oli ka pikim nimekiri, üle 1750 kandidaadi,» rääkis Keskerakonna esimees.

Ratas tõdes, et kuna erakond on suur, siis tuleb ka võtta õppust sellest, mis läks valesti ning nüüd teha teisiti. «Juba 15 kuu pärast on riigikogu valimised, kus tuleb olla veel tugevamalt konkurentsis,» põhjendas Ratas.