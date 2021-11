Kaja Kallas: reisilt tulles tehke PCR-test

«Maailmas on läinud liikvele uus koroonaviiruse tüvi B.1.1.529, mis on Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO) saanud äsja nime omikron-tüvi. See tüvi on nii uus, et selle kohta ei ole veel palju teada ja uuringud veel käivad, kuid WHO on pannud selle murettekitavate viirusetüvede nimekirja,» kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.