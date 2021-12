Spiiker Ratas palus peaminister Kallasel valitsusliikmetele nende kohustusi meelde tuletada

Ratas viitas oma kirjas riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) saadetud pöördumisele, milles too juhtis tähelepanu «kahetsusväärsele praktikale, mis on tekkinud seoses Vabariigi Valitsuse liikmete osalemisega erikomisjoni istungitel».

Spiiker lisas erikomisjoni esimehe tõstatatud teise probleemina küsimuse, mis puudutab komisjoni arutelude toimumiseks vajalikke materjale: neid kas ei edastata või kui edastatakse, siis ei tehta seda õigeks ajaks ning need on liiga üldistavad.

«Lisaks seadusandlikule funktsioonile on parlamendi funktsiooniks ka täidesaatva võimu üle kontrolli teostamine, mida Riigikogu liikmed saavad teha nii individuaalselt kui kollektiivselt, st komisjonide kaudu,» kirjutas Jüri Ratas. Ta lisas, et oma ülesannete täitmiseks kasutavad komisjonid muu hulgas parlamendi kodu- ja töökorra (RKKTS) seadusest tulenevaid õigusi.

«Eelnevat arvesse võttes pean äärmiselt oluliseks seda, et kui komisjon on kutsunud ministri komisjoni arutelule, siis seal osaleks just nimelt minister, ja et kui komisjon palub esitada materjale, siis need ka komisjonile esitataks, nii nagu RKKTS seda ette näeb,» lisas Jüri Ratas.