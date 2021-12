Eestit varustanud narkokaubamaja tegevus sai lõpu

Suurem osa veebipoe töötajatest ja juhtidest on tänaseks süüdi mõistetud, mõne puhul pole otsus veel jõustunud.

Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur on alates 2019. aastast Eestis läbi viinud kuus pimeveebis narkootikumide levitamisega seotud kriminaalmenetlust. Nende menetluste tulemusel esitas prokuratuur süüdistuse 14 inimesele.

«Narkokaubamaja» miljonitulu

Viimane kriminaalasi jõudis kohtusse oktoobris, kui prokuratuur esitas süüdistuse alaliselt Hispaanias elanud Läti kodanikust Jevgenijsile (42), pimeveebis tuntud ka kui Teslaboy ja Valhalla. Teda süüdistatakse selles, et ta leidis Eestist «narkokaubamaja» toimimiseks partnereid, keda juhendas vaheladude ülesehitamisel ning varustas narkootiliste ainetega. Süüdistuse kohaselt sai Jevgenis üle miljoni euro väärtuses kriminaaltulu.

Läti kodaniku eestvedamisel tegutses Eestis kolm «narkokaubamaja». Need tegutsesid erinevatel aegadel ning iga uus grupp alustas pärast seda, kui politsei ja prokuratuur olid eelmise grupi tegevuse lõpetanud. «Narkokaubamajade» käitajad on süüdi mõistetud ning nende juhtidele on määratud 8-13-aasta pikkused vangistused. 13 süüdimõistetust nelja inimese suhtes ei ole veel otsus jõustunud.