NETSi muudatusi hakkab riigikogu arutama uue aasta algul

Eesti on koroonapandeemia ajal kehtestanud erinevaid reegleid ning piiranguid valitsuse üldkorraldustega, kuid kuna kriisi ajal kehtestatud korraldused ei saa jääda aastateks kehtima, siis on pandeemia jätkudes oluline luua selgem õigusruum.

«Ühiskondlik ootus on, et epideemiaga seotud otsused oleksid ettenähtavamad ja läbipaistvamad,» kommenteeris sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Volmer Postimehele seda, miks on vaja NETSi muuta. Ta lisas, et samuti on oluline tõsta parlamendi rolli ja kaastasust kriisi lahendamisel.

Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ja mitmed õiguseksperdid on juhtinud tähelepanu sellele, et pandeemia-aegsed valitsuse üldkorraldused peaksid olema piiratuma ulatusega.

«Suurema õiguskindluse ja -selguse tagab, kui reeglid on kehtestatud seaduses ja määrustes. Plaan on seaduse tasandil kehtestada piirangute raamid ja anda kriteeriumid erinevate epideemia tasemete kehtestamiseks,» ütles Pilving. Ta lisas, et oma roll jääb ka terviseametile, ent eelnõu puudutavad arutelud seisavad veel ees.

«Regulatsiooni viimine seaduse ja määruse tasandile ei tähenda, et üldkorraldusi enam üldse vaja ei läheks. Eelnõu menetlemisel riigikogus arvestatakse kindlasti seda, et regulatsioon peab olema paindlik,» kirjeldas Volmer.

Muudatusettepanekud on kavas riigikogule esitada järgmise aasta esimestel kuudel ning enne seda peetakse konsultatsioone parlamendi fraktsioonidega.