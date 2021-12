Kiik peab selgitama koroonaviiruse neljandaks laineks valmistumist

«Valmisolek terviskriisiks oli kehv, aga nüüd on teadmisi viiruse kohta rohkem, ravivõtted arenenud ja vaktsiinid kättesaadavad. Aga mida ei ole, on plaan, mille järgi ühiskonda Covid-19 nakkuse leviku ajal juhtida,» ütles teisipäeval arupärimise üle andnud Riina Sikkut. «Nii inimestel kui ka ettevõtetel on raske oma tegevusi planeerida, sest valitsuse otsused, näiteks piiranguid puudutavad, ei ole ette aimatavad. Samuti pole kriisist väljumise kava. Ootame ministrilt selgeid vastuseid.»

«Avalikkus on pikalt olnud nö plaaniootuses - soovitakse vaktsineerimiskava, kriisiplaani, väljumisstrateegiat. Miks sellele ootusele ei ole vastatud? Miks reageeritakse jooksvalt avalikule arvamusele ja nakatumisnäitajatele? Kolmanda laine tipust oleme me läbi tulnud, kahjuks küll välditavate kaotustega. Milline on plaan neljandaks laineks? Milliseid ettevalmistusi tehakse, millised kulud on eelarves ette nähtud ja milliseid seadusemuudatusi kavandatakse, et järgmise lainega ei kaasneks taas välditavat tervise ja elude kaotust?» küsivad sotsiaaldemokraadid Kiigelt.