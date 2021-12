Riina Sikkut kandideerib sotsiaaldemokraatide juhiks

«Kandideerin sotsiaaldemokraatide järgmiseks juhiks. Minu maailmavaate vundament on hoolimine ja võrdsed võimalused. Tihedam sotsiaalne turvavõrk kasvatab ühiskondlikku usaldust, mida on meil väga vaja, nagu praegune kriis on näidanud. Iseenesest ebavõrdsus vaid võimendub. Selle muutmiseks on vaja teadmispõhiseid ja selgeid otsuseid, milliseid saab teha vaid vastutustundlik poliitik,» selgitas Riina Sikkut.

«Millised on need kolm sammu edasi? Meie tuleviku Eestil on vaja maailma parimat haridust, kiiret ja õiglast rohepööret ning sedasama tihedamat sotsiaalset turvavõrku, mis ei jäta kedagi hätta. Need sihid on vältimatult vajalikud ja vähemaga ei saa me leppida,» lisas ta.