Karis ootab Toompealt ideid presidendivalimiste korra muutmiseks

Karis avaldas lootust, et lähima pooleteise kuu jooksul peavad erakonnad valimiste asjus tõhusalt nõu ning saab selgeks, kas ja millisteks muudatusteks on riigikogu koosseis valmis. «Ootan parlamendierakondadelt värskeid ettepanekuid presidendivalimiste korra muutmiseks,» sõnas riigipea ning väljendas lootust, et arutelu saab jätkata veebruari alguses.

Vestluses osalesid Mart Võrklaev (Reformierakond), Jaanus Karilaid (Keskerakond), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Henn Põlluaas (EKRE) ja Indrek Saar (Sotsiaaldemokraatlik erakond), kes pea kõik leiavad, et võiks kaaluda presidendivalimiste korra muutmise võimalusi eeskätt valimiskogus. Arutelul märgiti võimalusena suurendada valimiskogus omavalitsuste esindajate arvu või siis sätestada, et valimiskogu peab lõppema tulemusega ja protsess ei saa minna tagasi parlamenti.

President Karis tõi presidendivalimiste teema esile ka oma ametisse vannutamise kõnes, öeldes, et peab selgitama, milline on parlamendi poliitiline tahe ja vajadusel esitama parlamendile põhiseaduse muutmise ettepaneku. Riigipea ütles toona oktoobris, et see on osa ühiskonnas sisemise rahu süvendamisest.