Lääne-Nigula vallavanema kohale kandideeris kokku kuus inimest, nende seas Tallinna linnavõimu endine liige Aivar Riisalu. Tema kirjeldusel juhtus värbamisprotsessis see, mis juhtuma ei pidanud ning kandideerivad nimed lekkisid volikogu liikmete sekka liiga vara. «See on läinud avalikuks laadaks,» nentis ta. See näitab tema sõnul ka Lääne-Nigula piirkonna enese konflikti.