Hongkongi toetusrühm ei toeta tulevasi Hongkongi valimisi

Pärast seadusandliku kogu valimiste edasi lükkamist rohkem kui aasta võrra ja kurikuulsa Hongkongi riikliku julgeolekuseaduse rakendamist muudeti mandri-Hiina survel valimissüsteemi: enamik Hongkongi demokraatiat pooldavaid poliitikuid on valimistest eemaldatud, neid kas keelduti registreerimast, vangistati või sunniti minema eksiili.

Ehkki Hongkongi põhiseaduse artiklis 68 lubatakse Hongkongi kodanikele üldine valimisõigus, on Hiina Kommunistlik Partei otse valitavate rahvaesindajate arvu hoopis vähendanud: Kuuendas seadusandlikus kogus oli 70 liikmelises nõukogus 35 otse valitud rahvaesindajat, 90 liikmelises Seitsmendas seadusandlikus nõukogus on otse valitud vaid 20 rahvaesindajat. Ühtlasi volitas Hiina Kommunistlik Partei Hongkongi valimiskomisjoni «ebapiisavalt patriootlikke» (partei vaatenurgast) kandidaate diskvalifitseerima.

Lisaks sellele eksisteerib suur oht, et nendel valimistel kasutatakse Mandri-Hiinas korruptiivseid võtteid. Kuna üldsusel ja meedial on keelatud vaadelda hääletusprotsessi Mandri-Hiina ja Hongkong piiril asuvates eriotstarbelistes valimisjaoskondades, kus õigus hääletada on ligi 111 000 Mandri-Hiinas elaval HKSAR-i kodanikul, ei ole kuidagi võimalik tuvastada ega takistada korruptiivsete praktikate kasutamist valmistulemuse mõjutamiseks ja võltsimises.