Isamaa pöördus Tallinna äriühingutega seoses õiguskantsleri poole

Isamaa fraktsiooni liikmete hinnangul on see vastuolus võimude lahususe põhimõttega ja suurendab korruptsiooniohtu.

Isamaa fraktsiooni liikme Sven Sesteri sõnul suurendab tänane praktika huvide konflikti ja korruptsiooniohtu. «Juba aastaid on Tallinna linnale kuuluvate äriühingute nõukogud osa Keskerakonna toiduahelast. Volikogu peaks olema linnavalitsuse tööandja, kuid Tallinnas on olukord vastupidine – tänane linnavalitsus kasutab nõukogusid selleks, et erakonnakaaslasest volikogu liikmetele tasuvaid töökohti pakkuda. See vähendab märkimisväärselt linnavolinike ja linnavolikogu sõltumatust,» kirjeldas Sester olukorda.